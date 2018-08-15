На Донбассе увеличилось число российских кадровых офицеров - Минобороны

Это связано, в частности, со снижением эффективности ДРГ противника.

Командование российских оккупационных войск на Донбассе увеличило количество кадровых российских офицеров-разведчиков, которые привлекаются для подготовки разведывательно-диверсионных групп в своих соединениях и частях.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге, ссылаясь на информацию Главного управления разведки.

По его словам, это связано со снижением эффективности разведывательных подразделений тактического звена противника и значительным ростом количества безвозвратных боевых потерь среди рядового состава разведчиков.

«В связи с этим офицерами-разведчиками ВС РФ, численностью около 20 человек, начато тщательное изучение обстановки и проводится рекогносцировка местности в различных районах передовых позиций российских оккупационных войск. По их требованию инженерно-саперными подразделениями противника уже увеличено количество основных и запасных проходов на участках минно-взрывных заграждений для диверсионно-разведывательных групп», - отметил Гуцуляк.

Ранее в сети показали новые фотографии и информацию о боевиках "Л/ДНР", ликвидированных на Донбассе.