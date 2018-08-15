"Ягуар" и "Аптека": в сети показали ликвидированных на Донбассе боевиков (фото)
12:22, 15 августа 2018Война
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Точная дата и обстоятельства смерти боевиков пока уточняются.
Боевик "Ягуар" был родом из Донецка / Анатолий Штефан Facebook
В сети показали новые фотографии и информацию о боевиках "Л/ДНР", ликвидированных на Донбассе.
Снимки двух боевиков опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.
Боевика по кличке "Аптека" ликвидировали 12 августа / Анатолий Штефан Facebook
"12.08.2018 г., пополнилась очередным дембелем, Лымарь Олег "Аптека" из Перевальска. Точная дата и обстоятельства требуют уточнения", - написал он.
Второй погибший - Олег Рудь ("Ягуар" из Донецка.)
Как сообщал УНИАН, боевики жестко обстреляли позиции воинов ООС - украинские бойцы понесли потери.
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