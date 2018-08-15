"Ягуар" и "Аптека": в сети показали ликвидированных на Донбассе боевиков (фото)

Точная дата и обстоятельства смерти боевиков пока уточняются.

В сети показали новые фотографии и информацию о боевиках "Л/ДНР", ликвидированных на Донбассе.

Снимки двух боевиков опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

"12.08.2018 г., пополнилась очередным дембелем, Лымарь Олег "Аптека" из Перевальска. Точная дата и обстоятельства требуют уточнения", - написал он.

Второй погибший - Олег Рудь ("Ягуар" из Донецка.)

Как сообщал УНИАН, боевики жестко обстреляли позиции воинов ООС - украинские бойцы понесли потери.