Сутки на Донбассе: боевики 41 раз открывали огонь по позициям ООС

В результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военных.

За прошедшие сутки боевики российских оккупационных войск 41 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в результате боевых действий два украинских военнослужащих получили ранения.

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"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Троицкого, Новозвановки, Новолуганского, Южного, Майорска, Железного, Северного, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Новотошковского, из минометов калибром 120 мм наши позиции возле Железного, Северного и Богдановки, а из минометов калибром 82 мм – позиции возле Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обстрелов боевики использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях - вооружение БМП и противотанковые ракетные комплексы. Отмечено также применение артиллерии калибром 122 мм и минометов.

По данным разведки двое оккупантов уничтожены, пять получили ранения.

В течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Широкино.

Как сообщал УНИАН, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали большое сосредоточение тяжелого вооружения на оккупированных территориях Донбасса и сотни ящиков с боеприпасами и снарядами.