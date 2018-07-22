Рубежное, Северодонецк и Лисичанск празднуют четвертую годовщину освобождения от оккупантов

Порошенко выразил уверенность, что украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей.

Четвертую годовщину освобождения от российских оккупантов празднуют три города Луганской области: Северодонецк, Лисичанск и Рубежное в эти выходные.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с четвертой годовщиной освобождения от российских наемников.

Читайте такжеГлава Золотого об освобожденном населенном пункте на Донбассе: серая зона уменьшилась

«В эти дни четыре года тому назад наши мужественные защитники вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, освободив их от российских наемников», - написал глава государства на своей странице в Facebook.

«Уверен, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей», - добавил президент.

Напомним, операция по освобождению длилась несколько дней. 21 июля от террористических группировок бойцы ВСУ, Нацгвардии и добровольческих батальонов освободили город Рубежное. 22 июля зачистили Северодонецк, а 24 июля украинский флаг поднялся над Лисичанском.