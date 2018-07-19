На Донбассе СБУ задержала женщину-боевика (видео)

Женщина рассказала правоохранителям, что под влиянием пророссийски настроенных соседей и родственников ее заинтересовали "идеи создания Новороссии", после чего они с мужем отправились на ближайший блокпост боевиков.

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности из состава Объединенных сил задержали участницу незаконных вооруженных формирований оккупированного Донецка, которая скрывалась на мирной территории Украины.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

43-летняя жительница Славянска в 2014 году вместе с мужем добровольно присоединилась к так называемому "ополчению Новороссии".

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В ООС сообщают, что под руководством боевиков, один из которых имел позывной "Хмель", выявляла патриотически настроенных граждан Украины и доставляла их в комендатуру боевиков оккупированных районов Донецкой области.

Позже она самовольно покинула "службу".

Женщина рассказала правоохранителям, что под влиянием пророссийски настроенных соседей и родственников ее заинтересовали "идеи создания Новороссии", после чего они с мужем отправились на ближайший блокпост боевиков.

В обязанности пособницы боевиков входила проверка документов и транспортных средств, а также "другие действия в отношении граждан, которые были негативно настроены к "ДНР".

При этом, по ее словам, денег за "службу" ей не платили.

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель сайта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, рассказал, каким образом Россия может атаковать Мариуполь. По его мнению, чтобы взять силой Мариуполь, России придется нанести удар танками и авиацией.