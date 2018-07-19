Танковые кулаки и авиация: эксперт рассказал, как Россия может атаковать Мариуполь
Военный обозреватель сайта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, рассказал, каким образом Россия может атаковать Мариуполь. По его мнению, чтобы взять силой Мариуполь, России придется нанести удар танками и авиацией.
Об этом эксперт рассказал "Апострофу".
"Это должна быть полномасштабная операция с концентрацией в регионе сухопутных войск, а со стороны Азовского моря должны будут проводиться десантные операции. Но, как известно, у "ДНР" нет никакого флота, чтобы осуществить такое десантирование. А, учитывая концентрацию ВСУ в данном секторе, Кремль просто будет обязан прибегнуть к регулярным подразделениям ВС РФ", - отметил Коваленко.
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При этом, провести такую операцию в гибридном формате, ссылаясь исключительно на так называемые вооруженные силы "ДНР" и "ЛНР" – невозможно, считает эксперт.
"Плюс, это должны быть мощные танковые кулаки, чтобы пробивать нашу многополосную оборону в данном секторе. Кроме того, при таком сценарии будет использована авиация ВСУ и системы ПВО, если Россия также ответит авиацией. Поэтому в одном ударе России придется сконцентрировать очень большие силы, а Кремль находится в выжидательной позиции, пытается пережить ужесточение санкционной политики, поэтому осуществлять такие масштабные военные действия Москве, как минимум, не выгодно", - добавил он.
При этом израильский военный инструктор Цви Ариэли подчеркнул, что технически это возможно осуществить.
"Если не вдаваться в подробности, которые лучше не освещать в СМИ, укрепления вокруг города не такие уж и надежные", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко заявил, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море.