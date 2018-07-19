От прежней жизни не осталось ничего: в сети показали неопубликованные ранее фото Донецкого аэропорта

08:38, 19 июля 2018
Война
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На фото показаны конструкции полностью разрушенного аэропорта / "Украинский милитарный портал"

Снимки разместил "Украинский милитарный портал" на странице в Facebook.

На фото показаны конструкции полностью разрушенного аэропорта, разбитая военная техника, растяжки, склад боеприпасов, остатки оборонительных заграждений, а также расположенный вблизи аэропорта храм.

Как сообщал УНИАН, в сети показали свежие фото из оккупированного Донецка. На фото видно, что улицы Донецка опустели, а сам город приходит в упадок.

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Теги: #ДАП#Донецкий аэропорт