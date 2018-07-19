От прежней жизни не осталось ничего: в сети показали неопубликованные ранее фото Донецкого аэропорта

На фото показаны конструкции полностью разрушенного аэропорта, разбитая военная техника, растяжки и склад боеприпасов.

В сети обнародовали ранее не публиковавшиеся фото разрушенного в ходе боевых действий Донецкого аэропорта (ДАП).

Снимки разместил "Украинский милитарный портал" на странице в Facebook.

На фото показаны конструкции полностью разрушенного аэропорта, разбитая военная техника, растяжки, склад боеприпасов, остатки оборонительных заграждений, а также расположенный вблизи аэропорта храм.

Как сообщал УНИАН, в сети показали свежие фото из оккупированного Донецка. На фото видно, что улицы Донецка опустели, а сам город приходит в упадок.