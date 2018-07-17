"Зазеркалье, в которое страшно возвращаться": в сети показали свежие фото из оккупированного Донецка

На фото видно, что улицы Донецка опустели, а сам город приходит в упадок.

Переселенка из неподконтрольного украинскому правительству Донецка Инна Малашенко посетила неделю назад родной город и по возвращению опубликовала фото увиденного.

Снимки опубликовало издание "Донецкие новости".

На фото видно, что улицы Донецка опустели, а сам город приходит в упадок.

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«Это ответ на комментарии [какой классный ныне Донецк]. Фото сделала неделю назад. Лично. Что бы ни говорили, это уже не тот город, что был раньше. Это зазеркалье, в которое страшно возвращаться. Я не выбирала ракурс. Мне самой было жутко от этой пустоты. Только шаг в сторону от бульвара Пушкина – и всё... город как будто вымер. Это мое мнение о городе, которого уже нет. Есть Донецк, но не тот, что был 4 года назад. Это мои фото недельной давности и мои чувства», – отметила Инна.

В подтверждение «зазеркалья» под постом опубликовали свои фото и другие дончане.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном боевиками Донецке повсюду видны плакаты и рекламные щиты, которые как-будто "заморозились" во времени с весны 2014 года.