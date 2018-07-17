Убили выстрелом в спину: боевики из-за долга застрелили российского наемника, который хотел сдаться украинским военным

Тело боевика доставлено в морг одной из больниц в Мариуполе.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российский наемник попытался сдаться украинским войскам, но боевики убили его выстрелом в спину.

Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что сегодня ночью на Мариупольском направлении боевик российских оккупационных войск из состава 9-го отдельного полка морской пехоты пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию.

Читайте также"Республику" многие стали ненавидеть": в "ДНР" массово громят могилы боевиков (фото)

"Известно, что у российского наемника были проблемы финансового характера со своими сослуживцами. Однако добраться до наших войск он так и не смог. Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили своего бывшего сослуживца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при помощи военнослужащих одного из подразделений морской пехоты из состава Объединенных сил тело было доставлено в морг одной из больниц в Мариуполе.