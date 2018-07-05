Российские оккупанты готовят будущее "пушечное мясо" в детских лагерях Луганской области – ИС

Российские кураторы продолжают привлекать молодежь к "юношеским военизированным формированиям" для дальнейшего участия в боевых действиях.

Российские кураторы на территории детских лагерей в оккупированной части Луганской области продолжают проводить подготовку молодежи к участию в боевых действиях в составе незаконных «юношеских военизированных формирований».

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«Российские оккупанты готовят будущее «пушечное мясо» в детских лагерях Луганской области. По информации группы ИС, российские оккупационные власти на оккупированных территориях Луганской области и их российские кураторы продолжают привлекать молодежь к «юношеским военизированным формированиям» для осуществления «морально-психологической подготовки» для дальнейшего участия в боевых действиях в рядах «2 АК ЛНР»», - сообщил он.

Так, по словам Тымчука, на базе детского оздоровительного лагеря «Мечта» (с. Большой Суходол) оккупационная администрация Краснодонского района с 29 июня по 8 июля проводит «патриотические» полевые сборы молодежи.

«В данных мероприятиях принимают участие порядка 700 человек из числа курсантов ГО «военно-патриотическое объединение «Перевал» (г. Перевальск) и актив ГО «десантно-патриотический спортивный клуб «Школа мужества» (г. Свердловск). Руководителем «Школы мужества» является Вячеслав Домрачев, по словам которого участники десантно-патриотического спортивного клуба активно помогали НВФ «ЛНР» во время боевых действий на территории Свердловского и Краснодонского районов Луганской области летом 2014 года. Основной задачей данных сборов является «патриотическое воспитание» и начальная военная подготовка молодежи», - написал Тымчук.

Он также отметил, что участники сборов изучают правила использования огнестрельного оружия, основы рукопашного боя, ориентирование на местности.