В "ДНР" шахтеров загоняют на "военные учения" под угрозой тюрьмы – ИС

Во время прохождения медицинского осмотра «реальное» состояние здоровья человека почти не учитывается.

На временно оккупированной Россией территории Донецкой области работникам угольной промышленности начали поступать повестки из военкоматов для прохождения "военных учений".

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Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

При этом отмечается, что во время прохождения медицинского осмотра «реальное» состояние здоровья человека почти не учитывается, а в случае отказа «проходить службу» угрожают лишением свободы сроком до пяти лет.

Как сообщал УНИАН, по информации журналиста Дениса Казанского, сотрудникам крупнейшей в "ЛДНР" шахты "Комсомолец Донбасса" объявили, что до конца года они будут работать только по две недели в месяц.

В соответствующем «приказе» говорится, что переход на неполную рабочую неделю связан с отсутствием спроса на добытый уголь в «летне-осенний» период.