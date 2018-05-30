В "ДНР" шахтеров загоняют на "военные учения" под угрозой тюрьмы – ИС
На временно оккупированной Россией территории Донецкой области работникам угольной промышленности начали поступать повестки из военкоматов для прохождения "военных учений".
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Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».
При этом отмечается, что во время прохождения медицинского осмотра «реальное» состояние здоровья человека почти не учитывается, а в случае отказа «проходить службу» угрожают лишением свободы сроком до пяти лет.
Как сообщал УНИАН, по информации журналиста Дениса Казанского, сотрудникам крупнейшей в "ЛДНР" шахты "Комсомолец Донбасса" объявили, что до конца года они будут работать только по две недели в месяц.
В соответствующем «приказе» говорится, что переход на неполную рабочую неделю связан с отсутствием спроса на добытый уголь в «летне-осенний» период.