"Птичка запорхнула прямо в гнездо": на Донбассе уничтожен передовой опорник боевиков - волонтер
08:47, 02 июля 2018Война
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Опорник террористов был уничтожен, по словам волонтера, с одного выстрела.
Волонтер рассказал об очередном успехе ВСУ на Донбассе / фото УНИАН
На Северодонецком направлении на Донбассе уничтожен опорный пункт боевиков "ЛНР".
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин. По его словам, это произошло в зоне ответственности 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
"Неизвестные ПТУРщики с расстояния 2200 метров с одного выстрела уничтожили передовой опорник сепаратистов. Птичка запорхнула прямо в гнездо", - говорится в его сообщении.
Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинские военные продвинулись до 1 км и закрепились на новых позициях в районе Новотошковского Луганской области.
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