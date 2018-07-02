"Птичка запорхнула прямо в гнездо": на Донбассе уничтожен передовой опорник боевиков - волонтер

Опорник террористов был уничтожен, по словам волонтера, с одного выстрела.

На Северодонецком направлении на Донбассе уничтожен опорный пункт боевиков "ЛНР".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин. По его словам, это произошло в зоне ответственности 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Неизвестные ПТУРщики с расстояния 2200 метров с одного выстрела уничтожили передовой опорник сепаратистов. Птичка запорхнула прямо в гнездо", - говорится в его сообщении.

Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинские военные продвинулись до 1 км и закрепились на новых позициях в районе Новотошковского Луганской области.