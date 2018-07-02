Волонтер показал, как над освобожденным Золотым-4 на Донбассе поднимают украинский флаг (видео)
В сети показали, как над поселком Золотое-4 в Попаснянском районе Луганской области поднимают государственный флаг Украины.
Соответствующее видео на своем канале в YouTube опубликовал украинский волонтер Роман Доник.
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На ролике запечатлено, как военный с флагом Украины поднимается по лестнице и устанавливает флаг под государственный гимн.
"В Луганской области населенный пункт Золотое-4 (Партизанское) окончательно вернулось под контроль Украины. Почти три недели длилась активная фаза операции по возвращению населенного пункта под контроль ВСУ", - говорится в описании к видео.
Напомним, 1 июля координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что на Луганщине украинские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Золотое-4.