Волонтер показал, как над освобожденным Золотым-4 на Донбассе поднимают украинский флаг (видео)

В сеть попало видео установления флага Украины над освобожденным поселком на Донбассе.

В сети показали, как над поселком Золотое-4 в Попаснянском районе Луганской области поднимают государственный флаг Украины.

Соответствующее видео на своем канале в YouTube опубликовал украинский волонтер Роман Доник.

Читайте также"Птичка запорхнула прямо в гнездо": на Донбассе уничтожен передовой опорник боевиков - волонтер

На ролике запечатлено, как военный с флагом Украины поднимается по лестнице и устанавливает флаг под государственный гимн.

"В Луганской области населенный пункт Золотое-4 (Партизанское) окончательно вернулось под контроль Украины. Почти три недели длилась активная фаза операции по возвращению населенного пункта под контроль ВСУ", - говорится в описании к видео.

Напомним, 1 июля координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что на Луганщине украинские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Золотое-4.