На Луганщине украинские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 - Тымчук

Координатор группы «Информационное сопротивление» подчеркнул, что операция по освобождению села была проведена без нарушений Минских договоренностей.

В Луганской области украинские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Золотое-4.

Об этом координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

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«По оперативным данным группы ИС, в конце июня ц.г. ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена удачная операция по освобождению и взятия под контроль очередной важной административной единицы - населенного пункта Золотое-4 », - отметил он.

Тымчук добавил, что благодаря умелому и профессиональному руководству командования батальона, решительным действиям командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденка и командира взвода Зураба Чихелидзе потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения не было.

«Операция была проведена без нарушений Минских договоренностей», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, несмотря на достигнутую в Минске договоренность о прекращении огня с 1 июля, с наступлением текущих суток террористы дважды открывали огонь по позициям ВСУ.