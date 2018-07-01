Утром российско-террористические подразделения 7 раз нарушили режим прекращения огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

На Донбассе оккупационные войска продолжают нарушать «хлебное перемирие», объявленное сегодня с полуночи.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил в сводке по состоянию на 18.00, за текущие сутки с 7.00 до 18.00 противник не прекращал провокации против украинских подразделений.

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Российско-террористические подразделения 7 раз нарушили режим прекращения огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под провокационным огнем находились украинские позиции в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Гнутово и Водяное.

Враг постоянно пытался спровоцировать Объединенные силы на нарушение установленного перемирия, отметили в пресс-центре.

Потерь среди наших военнослужащих нет.

«Украинские защитники вполне контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно придерживаются режима прекращения огня и не поддаются на провокации врага», - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 27 июня участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась установить режим прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом жатвы.