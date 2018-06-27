В Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля

Украинская сторона убеждена, что, с целью установления настоящего перемирия, Россия и контролируемые ею боевики выполнять оборонные положения Минских соглашений.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе сегодня по итогам переговоров в Минске заявила о поддержке режима прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом сезона уборки урожая.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представитель Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режима прекращения огня, начиная с 1 июля 2018 по киевскому времени, подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей" , - говорится в сообщении.

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В связи с этим сказано, что "для того, чтобы этот режим перемирия заработал по-настоящему, необходимо выполнение безопасности блока вопросов Минских соглашений".

"По мнению украинской стороны, речь должна идти об обеспечении полного, постоянного и всеобъемлющего прекращения применения оружия по мониторингу и верификации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и предоставление гарантий безопасности, прежде всего, со стороны РФ", - отметила Олифер.

Также украинская сторона отмечает о необходимости "возвращения незаконными вооруженными формированиями ОРДЛО к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014".

По мнению украинских участников переговоров в Минске, среди прочего говорится о "мониторинг и верификацию районов, должны быть свободными от тяжелого вооружения и военной техники и расположенные в границах населенных пунктов Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово", об "обеспечении отвода тяжелых вооружений, а также танков, артиллерии, минометов незаконными вооруженными формированиями ОРДЛО в соответствии с минским соглашениями ", о" постоянный мониторинг СММ ОБСЕ территории вдоль неконтролируемой участка российско-украинской границы, в разования зон безопасности в районах, расположенных рядом с украинской-российской границей ", а также о" постоянный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, как это предусмотрено мандатом Миссии ".

Как сообщал УНИАН, в результате вражеских обстрелов в минувшие сутки погиб украинский военный, еще двое были ранены. Боевики 30 раз открывали прицельный огонь по позициям операции Объединенных сил.