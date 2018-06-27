Трое украинских военных погибли при обстреле боевиками прифронтовой Богдановки

Позиции наших военных у Богдановки российские наемники испытывали на прочность 122-мм артиллерийскими снарядами.

Сегодня в результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе три украинских военнослужащих погибли, еще один получил ранения.

Как указывается в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 18:00 27 июня, российские оккупационные войска в течение текущих суток 12 раз нарушили режим прекращения огня, 4 раза - из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

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Так, на Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где позиции украинских военных боевики обстреливали из миномета калибра 82 мм.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь по защитникам Марьинки из стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово и Талаковка, где враг применял против украинских защитников гранатометы и стрелковое оружие. Позиции Вооруженных сил Украины у Богдановки боевики испытывали на прочность 122-мм артиллерийскими снарядами. В результате вражеского обстрела трое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

В результате активных боевых действий в районе населенного пункта Водяное еще один украинский защитник получил ранения.

Потери врага уточняются, отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, в Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля. Украинская сторона убеждена, что, с целью установления настоящего перемирия, Россия и контролируемые ею боевики выполнять оборонные положения Минских соглашений.