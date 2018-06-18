На Донбассе возобновил работу пункт пропуска "Майорское" – штаб ООС
08:43, 18 июня 2018Война
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Пункт пропуска "Майорское", как и все остальные КПВВ на Донбассе, работает в штатном режиме, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
17 июня работу пункта пропуска "Майорское" временно прекратили / Фото: открытые источники
Утром 18 июня на Донбассе возобновил работу пункт пропуска "Майорское", сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
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"Сегодня, 18 июня, возобновлена работа КПВВ "Майорское". Данный контрольно-пропускной пункт, как и все остальные в районе проведения операции Объединенных сил, работает в штатном режиме", – сказано в сообщении.
17 июня из-за блокирования боевиками дорожного коридора Горловка – Бахмут на Донбассе работу пункта пропуска "Майорское" временно прекратили, информировали в Государственной пограничной службе Украины.
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