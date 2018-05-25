33 ребенка до сих пор считаются пропавшими на востоке Украины - омбудсмен

По словам омбудсмена, сегодня особого внимания и защиты требуют дети на опасных территориях Востока Украины, в жизнь которых вошла война.

За время конфликта на Востоке Украины пропали без вести 56 детей, из них 33 до сих пор находятся в розыске

Об этом сообщает пресс-служба Уповановаженои Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

По информации Нацполиции, в текущем году в территориальные органы полиции поступило 2937 заявлений и сообщений об исчезновении детей, из которых 2622 разысканы в течение суток без заведения дел, открыто 222 уголовных производства по ст. 115 УК Украины. По состоянию на 30 апреля 2018 года не удалось разыскать 57 детей.

По словам Денисовой, сегодня особого внимания и защиты требуют дети на опасных территориях Востока Украины, в жизнь которых вошла война.

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"День пропавших без вести детей - это время напоминания и памяти о тех детях, которые до сих пор не вернулись домой после исчезновения. Но самое ужасное, что сегодня в Украине мы вынуждены говорить о страшном горе на Донбассе. За время конфликта на Востоке Украины без вести пропали 56 детей, из них удалось найти только 23 ребенка, еще 33 из них до сих пор находятся в розыске ", - заявила омбудсмен.

В то же время, по мнению Людмилы Денисовой, для предотвращения досадных случаев исчезновения детей на территории всей Украины необходимо принимать соответствующие превентивные меры к родителям или опекунам, проводить разъяснительные беседы и профилактические встречи в школах и других учебных заведениях.

По данным Детского фонда UNICEF, за четыре года военной агрессии России в Донбассе более 700 школ получили повреждения или были разрушены.