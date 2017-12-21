220 тысяч детей на востоке Украины живут под угрозой взрыва мин - ЮНИСЕФ

По данным ЮНИСЕФ, неразорвавшиеся боеприпасы представляют угрозу для порядка 220 тысяч детей на востоке Украины. Они проживают, играют и ходят в школу в районах, засоренных минами и другими боеприпасами, говорится в распространенном в четверг, 21 декабря, заявлении Детского фонда ООН, как сообщает DW.

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За период с января по ноябрь 2017 года в среднем каждую неделю на востоке Украины получал ранения или погибал один ребенок в результате взрыва боеприпасов. В большинстве случаев речь шла о минах и неразорвавшихся снарядах.

Одновременно Донбасс называется в документе одним из наиболее заминированных регионов планеты. Представитель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис назвала "неприемлемым" тот факт, что места, в которых еще четыре года назад дети могли беззаботно играть, сегодня усеяны неразорвавшимися минами. Все стороны конфликта на востоке Украины должны немедленно прекратить подобное обращение с боеприпасами, заявила она.