220 тысяч детей на востоке Украины живут под угрозой взрыва мин - ЮНИСЕФ
По данным Детского фонда ООН, Донбасс является одним из наиболее заминированных регионов мира.
По данным ЮНИСЕФ, неразорвавшиеся боеприпасы представляют угрозу для порядка 220 тысяч детей на востоке Украины. Они проживают, играют и ходят в школу в районах, засоренных минами и другими боеприпасами, говорится в распространенном в четверг, 21 декабря, заявлении Детского фонда ООН, как сообщает DW.
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За период с января по ноябрь 2017 года в среднем каждую неделю на востоке Украины получал ранения или погибал один ребенок в результате взрыва боеприпасов. В большинстве случаев речь шла о минах и неразорвавшихся снарядах.
Одновременно Донбасс называется в документе одним из наиболее заминированных регионов планеты. Представитель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис назвала "неприемлемым" тот факт, что места, в которых еще четыре года назад дети могли беззаботно играть, сегодня усеяны неразорвавшимися минами. Все стороны конфликта на востоке Украины должны немедленно прекратить подобное обращение с боеприпасами, заявила она.