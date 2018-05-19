СБУ обнародовала запись разговора "вагнеровцев" о российской военной технике под Дебальцево

В самый разгар боев главарь "вагнеровцев" отдает приказ эвакуировать уничтоженные силами АТО под Дебальцево современные образцы российской боевой техники.

В 2015 году руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бывший офицер спецназа Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Дмитрий Уткин приказал эвакуировать из-под Дебальцево российскую боевую технику, которая была уничтожена силами АТО.

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Об этом говорится в сообщении СБУ. «Задокументировано, что в самый разгар боев руководитель «вагнеровцев», гражданин РФ, бывший офицер спецназа Главного управления Генштаба ВС РФ Дмитрий Уткин (личный номер М-0209) дает команду своему подчиненному – гражданину России Сергею Ковалеву (личный номер М-0274) срочно эвакуировать уничтоженные силами АТО под Дебальцево современные образцы российской боевой техники – бронированные разведывательно-дозорные машины КамАЗ-43269 «Дозор». Эта техника находится на вооружении исключительно в Вооруженных силах РФ... Оперативники СБ Украины установили, что срочный вывоз «Дозоров» осуществлялсяь взводом технического обеспечениями ЧВК «Вагнера», который возглавлял гражданин РФ, бывший военнослужащий 10 ОБрСпП ГУ ГШ ВС РФ Алексей Бородий, личный номер М-1009. Во время боев под Дебальцево он был ранен и эвакуирован на территорию РФ», – говорится в сообщении.

СБУ обнародовала соответствующие аудиозаписи.

«Сотрудники украинской спецслужбы во время штурма 21.02.2015 года кадровыми подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации и террористами Дебальцево перехватили телефонные разговоры представителей подразделения спецслужб РФ под названием ЧВК «Вагнера». Полученная информация является очередным доказательством военной агрессии России и свидетельствует о значительных потерях российских военных в ходе «гибридной войны» против Украины», – сообщили в СБУ.

По данным СБУ, 19 июня 2014 года Бородий был осужден судебной коллегией по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России ("мошенничество") к лишению свободы на срок четыре года со штрафом в размере 200 тыс. руб, но «вместо отбывания наказания был направлен спецслужбами России на Донбасс как наемник ЧВК «Вагнера».

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что члены ЧВК «Вагнера» (Дмитрия Уткина) причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, штурмов Луганского аэропорта и Дебальцево.