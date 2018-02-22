В Луганске появился памятник наемникам ЧВК "Вагнера" (фото)
19:53, 22 февраля 2018
131 0
Этот памятник аналогичен тому, что стоит с недавних пор в Сирии.
В оккупированном Луганске установили памятник "российским добровольцам" / фото twitter.com/Drugoi_Lugansk
В сети опубликовали фотографии памятника "российским добровольцам", который установлен в оккупированном Луганске. Символ на постаменте указывает на его отношение к бойцам ЧВК "Вагнера".
Читайте такжеНа Днепропетровщине появился памятник АТОшникам: прототипом стал реальный боец (видео)Фото в своем Twitter показал пользователь Necro Mancer. При этом он не уточнил, где именно в Луганске находится памятник.
На постаменте написано "российским добровольцам". Когда именно был установлен памятник, также не говорится.
На монументе, который находится в Сирии, есть надпись на арабском языке: "Российским добровольцам, геройски погибшим при освобождении сирийских нефтяных месторождений от ИГИЛ".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter