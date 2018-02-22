В Луганске появился памятник наемникам ЧВК "Вагнера" (фото)

19:53, 22 февраля 2018
Война
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В оккупированном Луганске установили памятник &quot;российским добровольцам&quot; / фото twitter.com/Drugoi_Lugansk

Читайте такжеНа Днепропетровщине появился памятник АТОшникам: прототипом стал реальный боец (видео)Фото в своем Twitter показал пользователь Necro Mancer. При этом он не уточнил, где именно в Луганске находится памятник.

На постаменте написано "российским добровольцам". Когда именно был установлен памятник, также не говорится.

На монументе, который находится в Сирии, есть надпись на арабском языке: "Российским добровольцам, геройски погибшим при освобождении сирийских нефтяных месторождений от ИГИЛ".

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Теги: #памятник наемникам#наемники ЧВК Вагнера#памятник в Луганске