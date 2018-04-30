АТО на Донбассе завершилась: опубликован перечень населенных пунктов в зоне боевых действий

Волонтер опубликовал список городов и сел Донбасса, вошедших в зону боевых действий.

30 апреля завершается АТО и вступает в силу распоряжение об особом порядке на Донбассе.

Волонтер Роман Доник опубликовал в Facebook перечень населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, которые входят в зону боевых действий, согласно новым правилам в связи с началом Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе.

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"Все другие населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областями входят в "зоны безопасности". Для них до отдельного распоряжения командующего операцией ОС ничего не меняется", - говорится в его сообщении.

Волонтер добавил, что обо всех ограничениях и создании районов "ограниченного доступа" и "запрещенного доступа" командование ООС будет оповещать заранее.

Ранее в Минобороны сообщали, что районом боевых действий считается район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника вглубь территории государства.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля на Донбассе официально заканчивается Антитеррористическая операция, а вместо нее начинается Операция объединенных сил (ООС).