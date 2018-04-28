Боевики нарушают режим тишины возле Донецкой фильтровальной станции - украинская сторона СЦКК

Вследствие обстрелов было сорвано безопасное передвижение персонала на Донецкой фильтровальной станции.

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня во время проведения ремонтно-восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

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Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает на странице пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Сегодня, начиная с 10.00, боевики трижды обстреляли прилегающие к ДФС территории с применением минометов 82 и 120 калибра и стрелкового оружия», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что обстрел района ДФС российско-оккупационные войска осуществили, несмотря на проведение зеркального патрулирования наблюдателями украинской стороны СЦКК и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В результате преступных действий боевиков было сорвано безопасное передвижение рабочего персонала на ДФС для обеспечения работы станции.

«Украинская сторона СЦКК отмечает, что обстрел боевиками Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой почти 600 тысяч жителей Донбасса, является очередной провокацией с целью скомпрометировать Вооруженные силы Украины, создать напряжение в обществе по обе стороны от линии разграничения сторон, чтобы обвинить украинскую сторону в невыполнении Минских договоренностей», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в КП «Компания «Вода Донбасса» заявили, что под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал ДФС, были ранены пятеро сотрудников компании.

18 апреля в компании заявили о приостановке работы ДФС, в результате чего было прекращено водоснабжение Авдеевки и нескольких других населенных пунктов по обе стороны от линии разграничения. 22 апреля водоснабжение было восстановлено.

25 апреля боевики вновь обстреляли Донецкую фильтровальную станцию и насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Справка УНИАН. Донецкая фильтровальная станция, расположенная в так называемой «серой зоне», время от времени прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования в результате попадания снарядов.

ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак - всего около 600 тыс. человек.