Донецкая фильтровальная станция прекратила работу

Без питьевой воды остались Авдеевка и часть оккупированного Донецка.

Работа Донецкой фильтровальной станция была остановлена.

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Как сообщается на сайте предприятия «Вода Донбасса», станция прекратила работу в 15:05.

«Прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое», - говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 17 апреля, сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять человек получили ранения. Колонна автомобилей рабочей смены ДФС, которая двигалась к станции, попала под обстрел около 15:40.

Руководитель предприятия Александр Евдокимов заявил, что, возможно, 18 апреля станцию ​​закроют вообще.

Донецкая фильтровальная станция находится в зоне обстрелов. Время от времени станция прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования вследствие попадания снарядов.

Также оккупанты неоднократно обстреливали ДФС, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

Справка УНИАН. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак - всего около 600 тыс. человек.