Военнослужащие посетили место боя, где в июне 2014 года погибли их собратья (видео)

15:17, 16 апреля 2018
Война
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Во время наступления они попали во вражескую засаду. Погибло сразу 7 бойцов, среди них - командир батальона и командир роты.

Несмотря на ужасные потери в том бою - не отступили, наоборот прорвали вражескую оборону, а за месяц полностью уничтожили террористов под Северским.

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В целом во всех украинских городах из-за поминальных дней усилены меры безопасности. Вблизи кладбищ за порядком будут следить более 14 тысяч полицейских и тысяча нацгвардейцев. Будут дежурить и патрульные. Увеличили количество общественного транспорта на маршрутах к городским кладбищам.

Поминальные дни в этом году продлятся до 18 апреля.

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Теги: #кладбище#гибель военных#зона АТО