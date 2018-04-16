Военнослужащие посетили место боя, где в июне 2014 года погибли их собратья (видео)

Тогда погибло сразу 7 бойцов, среди них - командир батальона и командир роты.

Поминальные дни в зоне АТО. Вблизи города Северска военнослужащие 24-й бригады посетили место кровавого боя, где в июне 2014-го года погибли их собратья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Во время наступления они попали во вражескую засаду. Погибло сразу 7 бойцов, среди них - командир батальона и командир роты.

Несмотря на ужасные потери в том бою - не отступили, наоборот прорвали вражескую оборону, а за месяц полностью уничтожили террористов под Северским.

Читайте такжеБоевики передали украинцам тело пропавшего 8 апреля военнослужащего ВСУ

В целом во всех украинских городах из-за поминальных дней усилены меры безопасности. Вблизи кладбищ за порядком будут следить более 14 тысяч полицейских и тысяча нацгвардейцев. Будут дежурить и патрульные. Увеличили количество общественного транспорта на маршрутах к городским кладбищам.

Поминальные дни в этом году продлятся до 18 апреля.