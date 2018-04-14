В Украине в поминальные дни порядок будут обеспечивать более 14 тысяч полицейских

Всего, по данным ведомства, в мероприятиях ожидается участие около 14 млн граждан.

В Украине правопорядок в поминальные дни 15-17 апреля будут обеспечивать более 14 тыс. полицейских и тысячи нацгвардейцев.

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Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД.

Всего, по словам Ярового, в мероприятиях ожидается участие около 14 млн граждан.

«Правоохранители уже подготовились к обеспечению безопасности в поминальные дни, которые состоятся 15-17 апреля. Ожидается участие около 14 млн человек. Для охраны общественного порядка будет привлечено более 14 тыс. полицейских и тысячи гвардейцев», - сказал заместитель главы МИД.

Кроме того, в этот период для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будет привлекаться личный состав Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и спецтехника.

В ведомстве напомнили, что в Пасхальную ночь правопорядок на улицах городов Украины обеспечивали около 22 тыс. правоохранителей.