Пограничники: боевики ОРДЛО не перевели работу пропускных пунктов на летнее время

11:49, 25 марта 2018
Война
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У боевиков "проспали" перевод графике КПВВ на летнее время / УНИАН

Как сообщили в Госпогранслужбе, в настоящее время накоплений транспортных средств перед КПВВ удалось избежать в связи с выходным днем.

В то же время, граждан призывают учитывать эту информацию для планирования поездок, поскольку трудности могут возникнуть вечером перед закрытием КПВВ и с началом новой рабочей недели.

Госпогранслужба обещает отслеживать и сообщать общественности о сложившейся ситуации на своих информационных ресурсах.

Напомним, в ночь на 25 марта Украина перешла на летнее время - в три часа ночи стрелки часов необходимо было перевести на один час вперед.

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Теги: #КПВВ#ОРДЛО