Пограничники: боевики ОРДЛО не перевели работу пропускных пунктов на летнее время

На данный момент автомобильных пробок перед КПВВ удалось избежать.

Государственная пограничная служба после перехода Украины на летнее время сегодня, 25 марта, вовремя начала работу по пропуску лиц и транспортных средств в контрольных пунктах Донецкой и Луганской областей, однако наемники так называемых ДНР и ЛНР не изменили график своей работы и начали пропускные операции на час позже.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в настоящее время накоплений транспортных средств перед КПВВ удалось избежать в связи с выходным днем.

В то же время, граждан призывают учитывать эту информацию для планирования поездок, поскольку трудности могут возникнуть вечером перед закрытием КПВВ и с началом новой рабочей недели.

Госпогранслужба обещает отслеживать и сообщать общественности о сложившейся ситуации на своих информационных ресурсах.

Напомним, в ночь на 25 марта Украина перешла на летнее время - в три часа ночи стрелки часов необходимо было перевести на один час вперед.