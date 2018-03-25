Пограничники: боевики ОРДЛО не перевели работу пропускных пунктов на летнее время
11:49, 25 марта 2018Война
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На данный момент автомобильных пробок перед КПВВ удалось избежать.
У боевиков "проспали" перевод графике КПВВ на летнее время / УНИАН
Государственная пограничная служба после перехода Украины на летнее время сегодня, 25 марта, вовремя начала работу по пропуску лиц и транспортных средств в контрольных пунктах Донецкой и Луганской областей, однако наемники так называемых ДНР и ЛНР не изменили график своей работы и начали пропускные операции на час позже.
Как сообщили в Госпогранслужбе, в настоящее время накоплений транспортных средств перед КПВВ удалось избежать в связи с выходным днем.
В то же время, граждан призывают учитывать эту информацию для планирования поездок, поскольку трудности могут возникнуть вечером перед закрытием КПВВ и с началом новой рабочей недели.
Госпогранслужба обещает отслеживать и сообщать общественности о сложившейся ситуации на своих информационных ресурсах.
Напомним, в ночь на 25 марта Украина перешла на летнее время - в три часа ночи стрелки часов необходимо было перевести на один час вперед.
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