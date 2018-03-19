Миссия ООН зафиксировала случаи жестоких пыток заложников, освобожденных из заключения на Донбассе

Заложники и удерживаемые лица, освобожденные в рамках обмена 27 декабря обеими сторонами, сообщали об эпизодах жестокого обращения с ними.

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине отмечает случаи пыток и жестокого обращения с заложниками, которые были задержаны в результате конфликта на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер сказала на пресс-конференции «Презентация 21-го доклада ООН по ситуации с правами человека в Украине».

"27 декабря 2017 года произошло одновременное освобождение 307 человек в рамках обмена "всех на всех", как это предусмотрено Минскими соглашениями. С помощью конфиденциальных разговоров с 64 такими лицами с обеих сторон линии соприкосновения мы собрали значительный объем информации относительно условий содержания и нарушений прав человека. Все из тех, с кем были проведены беседы, сообщали о нечеловеческих условиях содержания, пытках или жестоком обращении, включая случаи сексуального насилия, угрозы насилия и нарушения гарантий на справедливый судебный процесс", - подчеркнула Фрейзер.

При этом она сказала, что миссии "удалось немного пролить свет на ситуацию относительно тех людей, которые содержатся на территории, контролируемой вооруженными группами". В частности, она сказала, что на оккупированной территории миссия продолжает сталкиваться со случаями лишения доступа к местам содержания под стражей и не имеет возможности встречаться частным образом с заложниками.

Также она сказала: "Свидетельства, собранные во время этих разговоров, а также дополнительные 130 конфиденциальных интервью с лицами, которые содержатся в разных местах на территории, контролируемой правительством, подтверждают то, что мы последовательно сообщаем".

"Более чем за последние три месяца мы задокументировали 121 случай достоверных обвинений относительно произвольных задержаний, пыток, жесткого обращения и сексуального насилия, совершенные с обеих сторон линии соприкосновения", - сказала Фрейзер.

В докладе сказано, что неизменные отказы в доступе к местам несвободы для встречи на оккупированных территориях так называемых "ЛНР" и "ДНР" продолжают вызывать серьезное беспокойство относительно условий содержания под стражей и возможных нарушений прав человека, в частности пыток и жестокого обращения. "Информация, полученная Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека непосредственно от ряда заключенных, в частности от некоторых из тех, которые были освобождены вооруженными группами в рамках одновременного освобождения "всех на всех", подтверждает наличие оснований для такого беспокойства", - сказано в докладе.

Также сказано, что в период с 16 ноября 2017 года до 15 февраля 2018 года было задокументировано 115 достоверных сообщений о незаконном или произвольном удержание под стражей, имели место с обеих сторон линии столкновения. В 15 из этих случаев имели место нарушения прав человека. В частности, в Мониторинговой миссии ООН отмечают, что к трем случаям причастна Служба безопасности Украины, а к 12 – вооруженные группы боевиков.