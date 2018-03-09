Главарь "ДНР" Захарченко рассказал о встречах с Рубаном

По версии СБУ, Владимир Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.

Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко заявил, что с задержанным накануне руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном он встречался давно по вопросу обмена пленными.

Об этом террорист рассказал в интервью Telegram-каналу WarGonzo.

«С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешёвого американского боевика для стран третьего мира», – заявил Захарченко.

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытого в мебели.

Читайте также"Использовал "кабаньи тропы": Тымчук отметил интересную деталь задержания Рубана

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.

Сегодня председатель СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах.

По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.