Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева - глава СБУ

По словам Василия Грицака, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома в центре столицы.

Задержанный руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан вместе с главарями террористической организации «Донецкая народная республика» готовил теракты в центре Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Во время проведения негласных следственно-розыскных действий добыты веские и достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Рубан, действуя в сговоре с руководителями террористических организаций, так называемой «ДНР» Захарченко А.В. и Тимофеевым А.Ю., а также другими лицами, планировали совершить конкретные действия, направленные на подготовку серии террористических актов в центральной части города Киева с применением оружия и взрывных устройств», - заявил он.

По словам Грицака, планировалось, в частности обстрелять из минометов дома в центре столицы, чтобы было максимальное количество жертв среди гражданского населения.

Также Грицак отметил, что в СБУ не сомневаются, что указания организовать теракты отдали «кураторы из Москвы».

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Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели.

Рубан подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.

Сегодня председатель СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По его словам, Рубан перевозил с неподконтрольных территорий оружие, боеприпасы, взрывчатку, пулеметы и другие военные средства поражения.