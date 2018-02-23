В "ДНР" заговорили о полном перекрытии "границы с Украиной"

13:24, 23 февраля 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

Читайте такжеГиркин заявил о "возрождении" проекта "Новороссия""На территории, контролируемой "ДНР", среди местного населения распространяются слухи о скором перекрытии "границы с Украиной" и полной консервации линии разграничения", - говорится в его сообщении.

По информации Тымчука, данные слухи также распространяются и активно обсуждаются в среде "чиновников" среднего звена "ДНР", вызывая негативный резонанс.

Как сообщалось, в "ДНР" негативно восприняли приказ главаря псевдореспублики Александра Захарченко о запрете выезда с неконтролируемой украинским правительством территории Донбасса

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Теги: #ДНР перекрытие "границы"#неподконтрольная территория