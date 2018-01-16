В "ДНР" возмущены запретом на выезд на подконтрольную Украине территорию - журналист

В "ДНР" негативно восприняли приказ главаря псевдореспублики Александра Захарченко о запрете выезда с неконтролируемой украинским правительством территории Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Денис Казанский.

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"Даже "депутаты ДНР" офигели от нового указа Захарченко, который запретил выезжать из ОРДЛО в Украину учителям, врачам и библиотекарям", - написал он и показал скриншот страницы в Facebook "депутата народного совета ДНР" Анастасии Селивановой.

Отмечается, что из-за невозможности увидеть родных на подконтрольной Украине территории страдают учителя и врачи.

Как сообщали СМИ, с работников бюджетных организаций на оккупированной территории Донецкой области собирают обязательства не выезжать на подконтрольную Украине территорию.