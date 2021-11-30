Партийные билеты получили граждане с российскими паспортами.

Сто жителей оккупированных Россией территорий Донбасса вступили в правящую партию РФ "Единая Россия".

Об этом пишет издание Новости Донбасса.

Партийные билеты получили граждане с российскими паспортами.

"Сегодня по поручению секретаря генсовета партии "Единая Россия" первые 100 жителей Донбасса – граждане России – получили партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия", – заявил российский депутат Виктор Водолацкий, цитирует сепаратистский ресурс "ДАН".

Читайте такжеОккупанты обстреляли Станицу Луганскую: люди остались без светаВыборы в Госдуму РФ стартовали 17 сентября. По этому случаю всех жителей ОРДЛО, имеющих российский паспорт, призывали присоединиться к избранию депутатов РФ через электронную систему или путем очного голосования в России.

Оккупационные власти "ЛДНР" в день выборов организовали специальные рейсы для выезда граждан на участки в Ростовскую область, остальные поездки в течение трех дней из ОРДЛО ограничены.

Кроме того, Россия открыла незаконные участки в Крыму. А в ЕС заговорили о непризнании результатов голосования, если появятся сомнения в их фальсификации.

На оккупированной части Донбасса монопольное положение наблюдается именно у партии Путина "Единая Россия".

Украина сначала выразила решительный протест и призвала мировое сообщество бойкотировать результаты парламентских выборов. 17 сентября стало известно, что СНБО введет санкции против лиц, причастных к незаконной организации российских выборов в Украине.

Война на востоке Украины

Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войска Крыма.

Подконтрольные Кремлю провокаторы начали подстрекать местное население и сами участвовать в пророссийских акциях.

Вскоре управляемые российскими спецслужбами "протесты" переросли в захват зданий органов местного самоуправления и закончились провозглашением "республик", легитимность которых признает только Москва и ее близкие сателлиты.

За оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей США и ЕС ввели ряд санкций против Кремля.

Сам Путин причастность своей страны к решению конфликта на Донбассе отрицает, утверждая, что российских войск в ОРДЛО "нет".

При этом Россия пытается склонить Украину к прямым переговорам с боевиками, заявляя, что является только "третьей стороной", чтобы снять с себя ответственность за начатую агрессию и избежать ужесточения санкций.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская