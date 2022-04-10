Сегодня на Луганщине сработали четыре из пяти гуманитарных коридоров.
Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Люди очень запуганы тем, что сделали россияне в Краматорске. Но мы уговариваем каждого и эвакуируем каждый день. Сегодня удалось вывезти нескольких людей из Попасной, 30 – из Рубежного, 34 – из Кременной, 109 человек из Северодонецка и Лисичанска уже в поезде. Еще 35 почти добрались до Днепра", - отметил он.
Гайдай подчеркнул, что автобусы для эвакуации ожидают людей ежедневно. "Выезжайте, пока россияне не устроили ад", - подчеркнул глава ОВА.
Напомним, 9 апреля гуманитарными коридорами были эвакуированы более 4,5 тысячи человек.