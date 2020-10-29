С надеждой на будущее: остров Крит как один из вариантов для отдыха "когда все это закончится"
Безжалостный 2020-й год оставил большинство жителей всей планеты без того отдыха, на который они рассчитывали. Ведь страны мира одна за другой закрылись для туристов из-за пандемии. И даже если вам удалось найти альтернативное место для отдыха - за границей или в Украине, осадок все равно остался, как говорится. Тем не менее, не стоит отчаиваться: когда-то ж это все закончится, и мы снова сможем путешествовать, куда хотим. А пока можно заняться "изучением географии", подыскивая для себя место для поездок в будущие годы. Начнем с Греции.
Греция, словно талантливая многодетная мама, каждый ее остров - воплощение уникальностей. У каждого свой характер, ландшафтный облик и привычки. Вот только в одном они схожи - нежное море, история на каждом шагу и кухня, которая пленит с первого вдоха аромата и кусочка. Но, обо всем по порядку.
Нашу греческую разведку начнем с самого крупного и самого известного острова страны. Итак, его историческое величество Крит.
Природа Крита
Здесь непохожие ни на что ландшафты, меняющиеся от востока к западу и от севера к югу. Здесь собраны самые разнообразные природные объекты: от высоких гор до зеленых равнин, от песчаных пляжей с розовым песком до крутых скал и каменистых берегов, от длинных ущелий до невероятной красоты пещер.
Главные локации Крита
Так уж вышло, что все местные красоты весьма разбросаны по острову. А его самые крупные города уютно расположились на севере. Ниже расскажем о локациях, которые нужно не упустить.
1. Ираклион. Назван в честь Геракла, легендарного мифологического героя, сына Зевса. Один из крупнейших городов Крита, который никак нельзя обойти стороной. Здесь расположен и международный аэропорт, и порт, откуда можно добраться до других греческих островов на катамаране. Именно отсюда удобнее всего добираться до знаменитых достопримечательностей: Кносского дворца (легендарный лабиринт Минотавра) и пещеры Зевса (где, согласно мифу, он и родился).
Город большой, поэтому с инфраструктурой все в порядке. Здесь много хороших кафе, чтобы распробовать местные вкусности. Есть где организовать быстрый шопинг и выпить кофе перед продолжением туристического забега.
2. Ретимнон. Очень живописный город периода венецианцев. Этот красавчик пленит сердце любого путешественника. Маленькие улочки, старинные здания и неповторимая атмосфера свободы. О, обязательно посетите крепость Фортецца, построенную здесь еще в XVI веке. Поскольку город портовый, на берегу возвышается уникальное сооружение - Венецианский маяк. Для тех, кто любит просто гулять, в городе много магазинов и ресторанов. А если захочется просто отдохнуть у моря - отправляйтесь на городской пляж либо пляж Бали неподалеку.
Кстати, от Ретимнона сравнительно недалеко до нескольких достопримечательностей: всего в 23 км к западу находится монастырь Аркади, к югу в нескольких км - озеро Курнас, самое большое пресноводное озеро острова, а к востоку - аутентичная деревушка Панормо.
3. Элафониси. Необитаемый уголок Греции с розовым песком на пляже и отличной инфраструктурой для отдыха. Это как картинка из Pinterest, только круче. Ведь все это можно пощупать, увидеть и прочувствовать самостоятельно. Здесь сформировались уникальная флора и фауна. И, что очень круто, есть мелководные пляжи, чтобы даже самые маленькие посетители могли вдоволь насладиться теплой водой.
4. Пляж Матала. Его еще называют пляжем Хиппи. В 60-х годах прошлого века, в разгар популярности рок-н-ролла, хиппи приезжали сюда, выдалбливали пещеры в скалах и жили там. Вода здесь прозрачная и бирюзовая, а над ней - красивые известняковые скалы.
Кухня Крита
Готовьтесь к приятному гастрономическому шоку. И даже не пытайтесь убеждать себя, что диета на отдыхе — это нормально. Здесь такого понятия просто не существует.
Итак, греческая кухня традиционно средиземноморская. Но здесь, на Крите, она имеет достаточно особенностей.
Во-первых, на Крите самые большие «плантации» оливковых деревьев. Лучшее греческое оливковое масло — именно критское.
Во-первых, блюда очень разнообразные. Не хватит и месяца на острове, чтобы попробовать все местные вкусности.
Из того, что точно стоит попробовать:
- Улитки с розмарином. Блюду 4 тысячи лет, поэтому попробовать стоит обязательно.
- Спанакопита или традиционный пирог со шпинатом, фетой и луком.
- Любая свежевыловленная рыба на гриле. Выловить и приготовить могут прямо при вас.
- Дакос или брускетта с томатами, оливковым маслом и сыром. Просто и вкусно.
- Какавья — свежий рыбный суп. То, что нужно для быстрого и полезного перекуса.
- Гравьера — любимый сыр местных. Пахнем карамелью и сладким молоком.
- Раки — виноградная водка. Наверное, самый популярный среди туристов сувенир.
Крит - уникален своей универсальностью. Он совестливо собрал в себе всё лучшее, чтобы пленить ваше сердце и душу. И если вы решаетесь на свою первую Грецию - отправляйтесь сюда. Пускай ваша встреча станет лучшим воспоминанием будущего лета.
Евгения Крыжановская, руководитель направления Греция туроператора Join UP!
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