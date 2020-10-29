С надеждой на будущее: остров Крит как один из вариантов для отдыха "когда все это закончится"

Безжалостный 2020-й год оставил большинство жителей всей планеты без того отдыха, на который они рассчитывали. Ведь страны мира одна за другой закрылись для туристов из-за пандемии. И даже если вам удалось найти альтернативное место для отдыха - за границей или в Украине, осадок все равно остался, как говорится. Тем не менее, не стоит отчаиваться: когда-то ж это все закончится, и мы снова сможем путешествовать, куда хотим. А пока можно заняться "изучением географии", подыскивая для себя место для поездок в будущие годы. Начнем с Греции.

Греция, словно талантливая многодетная мама, каждый ее остров - воплощение уникальностей. У каждого свой характер, ландшафтный облик и привычки. Вот только в одном они схожи - нежное море, история на каждом шагу и кухня, которая пленит с первого вдоха аромата и кусочка. Но, обо всем по порядку.

Нашу греческую разведку начнем с самого крупного и самого известного острова страны. Итак, его историческое величество Крит.

Природа Крита

Здесь непохожие ни на что ландшафты, меняющиеся от востока к западу и от севера к югу. Здесь собраны самые разнообразные природные объекты: от высоких гор до зеленых равнин, от песчаных пляжей с розовым песком до крутых скал и каменистых берегов, от длинных ущелий до невероятной красоты пещер.

Главные локации Крита

Так уж вышло, что все местные красоты весьма разбросаны по острову. А его самые крупные города уютно расположились на севере. Ниже расскажем о локациях, которые нужно не упустить.

1. Ираклион. Назван в честь Геракла, легендарного мифологического героя, сына Зевса. Один из крупнейших городов Крита, который никак нельзя обойти стороной. Здесь расположен и международный аэропорт, и порт, откуда можно добраться до других греческих островов на катамаране. Именно отсюда удобнее всего добираться до знаменитых достопримечательностей: Кносского дворца (легендарный лабиринт Минотавра) и пещеры Зевса (где, согласно мифу, он и родился).

Город большой, поэтому с инфраструктурой все в порядке. Здесь много хороших кафе, чтобы распробовать местные вкусности. Есть где организовать быстрый шопинг и выпить кофе перед продолжением туристического забега.

2. Ретимнон. Очень живописный город периода венецианцев. Этот красавчик пленит сердце любого путешественника. Маленькие улочки, старинные здания и неповторимая атмосфера свободы. О, обязательно посетите крепость Фортецца, построенную здесь еще в XVI веке. Поскольку город портовый, на берегу возвышается уникальное сооружение - Венецианский маяк. Для тех, кто любит просто гулять, в городе много магазинов и ресторанов. А если захочется просто отдохнуть у моря - отправляйтесь на городской пляж либо пляж Бали неподалеку.

Кстати, от Ретимнона сравнительно недалеко до нескольких достопримечательностей: всего в 23 км к западу находится монастырь Аркади, к югу в нескольких км - озеро Курнас, самое большое пресноводное озеро острова, а к востоку - аутентичная деревушка Панормо.

3. Элафониси. Необитаемый уголок Греции с розовым песком на пляже и отличной инфраструктурой для отдыха. Это как картинка из Pinterest, только круче. Ведь все это можно пощупать, увидеть и прочувствовать самостоятельно. Здесь сформировались уникальная флора и фауна. И, что очень круто, есть мелководные пляжи, чтобы даже самые маленькие посетители могли вдоволь насладиться теплой водой.

4. Пляж Матала. Его еще называют пляжем Хиппи. В 60-х годах прошлого века, в разгар популярности рок-н-ролла, хиппи приезжали сюда, выдалбливали пещеры в скалах и жили там. Вода здесь прозрачная и бирюзовая, а над ней - красивые известняковые скалы.

Кухня Крита

Готовьтесь к приятному гастрономическому шоку. И даже не пытайтесь убеждать себя, что диета на отдыхе — это нормально. Здесь такого понятия просто не существует.

Итак, греческая кухня традиционно средиземноморская. Но здесь, на Крите, она имеет достаточно особенностей.

Во-первых, на Крите самые большие «плантации» оливковых деревьев. Лучшее греческое оливковое масло — именно критское.

Во-первых, блюда очень разнообразные. Не хватит и месяца на острове, чтобы попробовать все местные вкусности.

Из того, что точно стоит попробовать:

Улитки с розмарином. Блюду 4 тысячи лет, поэтому попробовать стоит обязательно.

Спанакопита или традиционный пирог со шпинатом, фетой и луком.

Любая свежевыловленная рыба на гриле. Выловить и приготовить могут прямо при вас.

Дакос или брускетта с томатами, оливковым маслом и сыром. Просто и вкусно.

Какавья — свежий рыбный суп. То, что нужно для быстрого и полезного перекуса.

Гравьера — любимый сыр местных. Пахнем карамелью и сладким молоком.

Раки — виноградная водка. Наверное, самый популярный среди туристов сувенир.

Крит - уникален своей универсальностью. Он совестливо собрал в себе всё лучшее, чтобы пленить ваше сердце и душу. И если вы решаетесь на свою первую Грецию - отправляйтесь сюда. Пускай ваша встреча станет лучшим воспоминанием будущего лета.

Евгения Крыжановская, руководитель направления Греция туроператора Join UP!

Другие идеи для пляжного отдыха 2021

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter