Елка в Киеве / фото УНИАН

Государственное агентство развития туризма Украины опубликовало топ самых красивых новогодних елок Украины и объявило конкурс.

Об этом сообщили на странице агентства в Facebook

Читайте такжеПоявился топ самых дорогих елок Украины: какой город потратил на праздники больше всего"ГАРТ решило сделать свой топ самых красивых елок страны. Вдохновляйтесь новогодним настроением и голосуйте за ту, к которой планируете свое путешествие", - говорится в сообщении.

В списке - 10 украинских елок из 10 крупных городов страны: 

  • Киев (искусственная, 31 метр высотой, украшена 20-ю тысячами шариков красного и золотого цвета и 10 км гирлянд, создающих купол над деревом);
  • Львов (живая, 17 метров высотой, украсили рождественскими "пауками" и ромбами);
  • Днепр (искусственная, высотой 20 метров, украсили прозрачными и золотистыми шарами, стоимость - самая большая в Украине, 12,5 млн гривен из бюджета);
  • Одесса (искусственная, высота - 18 метров, украсили праздничной иллюминацией в морском стиле за 2,5 млн грн из общественного бюджета);
  • Луцк (трио живых елок, повесили 150 игрушек и более 200 гирлянд);
  • Винница (28 метров высотой, украсили большими сосульками и большими 3D-шарами, которые светятся, а также цветами золотистого, серебряного и синего цветов); 
  • Ужгород (искусственная, 18 метров высотой, нарядили в шарики белого, серебряного и золотого цветов, а также украсили иллюминацией в теплом оттенке);
  • Херсон (высотой 18 метров, украсили 3,5 километрами гирлянд и около 500 елочными украшениями);
  • Запорожье (искусственная, 22 метра, оформили в европейском стиле, новые игрушки и гирлянды обошлись в 2 млн грн);
  • Харьков (самая высокая в Украине - 40,5 метров, собрана из отдельных деталей и подсвечена светодиодными лампами (задействовано 50 тысяч световых элементов), украшена несколькими тысяча шаров и завитков).

Проголосовать за самую красивую елку можно на странице ГАРТ в Telegram.

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