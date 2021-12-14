В этом году город Днепр установил рекорд по затратам на украшение.

На новогоднее празднование областные центры Украины потратят в общем 98,75 млн гривен. Более половины потратит один город.

Об этом шла речь в сюжете программы "Гроші" на телеканале "2+2".

Журналисты проанализировали расходы украинских городов на приготовление к новогодним праздникам и Рождеству. Расходы большинства областных центров на украшение города и установку елки не превышают 3 млн гривен.

Читайте такжеВстретить Год тигра: что предлагают туристам Львов, Одесса и ЗакарпатьеЖитомир, Львов, Луцк и Хмельницкий вложились в менее чем 1 миллион гривен. Расходы этих городов составляют 110, 242, 728 и 770 тысяч гривен соответственно.

Значительно большие расходы — в Чернигове и Ужгороде, где празднование обошлось в 1,023 и 1,337 млн гривен. Города Ровно и Херсон потратят по почти 3 млн гривен каждый.

Топ самых дорогих елок Украины в 2021 году

Пятое место в рейтинге самых дорогих елок страны заняла Винница. Там на праздники потратили 3,15 млн гривен. Почти миллион - непосредственно на елку, еще 300 тысяч пойдет на ее демонтаж.

Бюджет города Черкассы, который занимает четвертое место в рейтинге, больше в два раза - 6,8 млн гривен.

Харьков - на третьем месте. Там 10 млн гривен потратили на украшение города, еще 9,5 млн - на сладкие подарки детям.

Столица Украины в этом году на втором месте по затратам. Киев потратил 27 млн гривен, правда, только 5 из них - бюджетные. Остальное дадут спонсоры.

Больше всего за празднование в этом году заплатят в Днепре. Город, где на украшение города выделили 62 млн гривен, занимает первое место в рейтинге.

Все эти средства - из городского бюджета. 12,5 млн гривен пойдет на главную елку города. Журналисты отмечают, что это - рекордные расходы для Украины.

Напомним, в этом году в Киеве нарушили традицию: главную елку страны зажгут не на День святого Николая.

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Автор: Анастасия Печенюк