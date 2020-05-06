Ресторан в Амстердаме придумал антикоронавирусные романтические кабинки для гостей (фоторепортаж)

Многие страны мира постепенно начинают возобновлять работу ресторанов после карантина, и происходить это должно в новых условиях, чтобы обеспечить безопасность как посетителей, так и персонала.

Ресторан ETEN в Амстердаме (Нидерланды) придумал, как предложить уютный ужин на открытом воздухе в эпоху коронавируса: маленькие стеклянные кабинки, построенные для двух или трех человек на берегу реки.

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Как отмечает Reuters, при этом официанты носят перчатки и прозрачные щитки для лица, а также используют длинную доску для подачи блюд в стеклянные кабинки, чтобы обеспечить минимальный физический контакт с клиентами.

Пока что эта концепция испытана только на семье и друзьях сотрудников ресторана, который является частью центра искусств Mediamatic. Впрочем гости уже успели отметить, что атмосфера довольно уютная.

"Мы сейчас учимся, как делать уборку, как производить обслуживание, как изящно вынимать пустые тарелки, чтобы клиенты все еще чувствовали, что о них хорошо заботятся", - рассказал Виллем Велтховен с Mediamatic.

Рестораны в Нидерландах закрыты для публики по крайней мере до 19 мая, хотя кухни могут работать на вынос. В то же время нидерландская ассоциация ресторанов заявила, что даже если ресторанам будет разрешено вновь открываться с ограниченной пропускной способностью и при наличии мер безопасности, многие из них столкнутся с финансовым крахом, если будут сохранены правила социального дистанцирования.

Как сообщал УНИАН.Туризм, после 11 мая в Украине также частично ослабят карантин. В частности, будет разрешена работа уличных площадок ресторанов, которые смогут выполнять необходимые условия.

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