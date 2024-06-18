В этом году пик цветения роз пришелся раньше нормы.

Этим летом из-за очень теплой весны в Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины в Киеве несколько сместились традиционные сезоны цветения его самых известных коллекций.

Так, сирень в главном столичном ботсаду зацвела уже в середине апреля, хотя обычно пик ее цветения приходится на середину мая. Также раньше нормы распустились сакуры, магнолии, пионы, азалии и рододендроны.

Аналогичная ситуация сложилась и с розами. Обычно пик цветения в знаменитом саду роз в ботсаду Гришко наблюдается в конце июня или в начале июля. В этом же году их массовое цветение пришлось на первую половину июня.

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Конечно, розы в столичном ботаническом саду будут цвести почти до конца лета, но уже в меньших масштабах одновременно.

Тем временем, в ботсаду Гришко уже начинает активно распускаться лаванда, а через неделю-две можно будет наблюдать массовое цветение декоративных лилий.

Также на прудах в ботсаду уже распустились водяные лилии.

Посещение ботсада имени Гришко в Киеве

Ботсад Гришко работает ежедневно с 8:30 до наступления сумерек в сентябре-апреле и с 8:30 до 21:00 в мае-августе. Оранжерея открыта с 11:00 до 18:00, понедельник и вторник – санитарные дни.

Взрослый билет в киевский ботсад сейчас стоит 100 гривень, есть система скидок для детей, льготных категорий и военных – билеты за 50 гривень или бесплатные.

Билеты можно приобрести в кассе или на турникетах бесконтактным методом оплаты.

В оранжерейный комплекс билеты стоит покупать дополнительно – за 50 гривень на входе в оранжерею.

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