1 сентября 2024 года возобновил работу Запорожский ботанический сад, который был закрыт с начала полномасштабной войны России в Украине 24 февраля 2022 года.
На данный момент ботсад Запорожья принимает посетителей с 8:00 до 17:00 без выходных и перерывов, сообщили на официальной странице учреждения в Facebook.
Экскурсии и фотосессии на территории сада организуются по предварительной записи и с соблюдением правил безопасности жизнедеятельности. Записаться можно по номерам телефона, размещенным на сайте ботсада.
Судя по фото на странице ботанического сада Запорожья, посетители смогут увидеть цветение орхидей, кактусов и других тропических растений.
Напомним, Запорожский ботанический сад ориентирован в первую очередь на внешкольное обучение детей – это единственное заведение такого типа в Украине.
Коллекция ботсада насчитывает около 4 тысяч видов и сортов растений, среди которых уникальные хвойные, тропические и субтропические растения, более 130 сортов роз.
В состав сада входят учебный корпус, дендропарк, оранжереи "Кактусарий" и "Зимний сад", комплекс теплиц "Лимонарий", "Папоротники", "Хризантемы", "Розарий", "Каллы", цветники, альпинарии.
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