Зомби, клоуны и политика: как в мире праздновали Хэллоуин 2019 (фоторепортаж)

В ночь с 31 октября на 1 ноября 2019 года в мире отмечают Хэллоуин, и по этому случаю во многих городах мира проходят тематические вечеринки и большие парады.

Так, на Манхэттене в Нью-Йорке в эту ночь прошел 46-й ежегодный Хэллоуин-парад - Village Halloween Parade. Это один из крупнейших хэллоуиновских парадов в мире.

Участники парада одевались в страшные костюмы, самыми популярными из которых традиционно стали наряды героев комиксов – Джокер, Харли Квин, Женщина-кошка и другие. Пришелся по душе им и костюм злого клоуна Пеннивайза.

Также на параде активно использовалась иллюминация и музыкальные инструменты.

Некоторые участники парада решили использовать его как очередную возможность высказать свою гражданскую или политическую позицию. Например, здесь была группа солидарности с протестами в Гонконге.

К слову, в самом Гонконге также прошел хэллоуиновский марш. Участники антиправительственных протестов, продолжающихся здесь уже не первый месяц, нарядились в маски Гая Фокса, клоунов и других персонажей.

В шотландском Эдинбурге в ночь на 1 ноября 2019 года прошел Фестиваль огня Samhuinn Fire Festival at Calton Hill. Таким образом люди празднуют «триумф зимы над летом». Участники фестиваля оделись в постапокалиптические костюмы и нанесли белый грим. Сопровождалось действо фэйер-шоу и выступлениями акробатических коллективов.

Тем временем в Лондоне устроили Brexit-вечеринку под названием «End of the World Party», главным героем которой стал мужчина в костюме зомби-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ответственного за выход страны из ЕС.

Также довольно колоритно отпраздновали Хэллоуин в Бельгии. В небольшом городке Фавр, пожалуй, устроили самый страшный хэллоуиновский парад. Костюмы его участники выбрали действительно пугающие, да и атмосфера царила соответствующая.

Как сообщал УНИАН.Туризм, по случаю Хэллоуина в мире устраивается немало тематических мероприятий, как, например, экскурсии по кладбищам.