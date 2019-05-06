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Львов отпраздновал День города в стиле ретро (фоторепортаж)

12:33, 06 мая 2019
Фотоотчеты
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В 2019 году празднование выпало на 4-5 мая - Львов отметил свое 763-летие. Во всем городе было запланировано множество тематических мероприятий - ярмарки, концерты, конкурсы для музыкальных коллективов, тематические шествия и многое другое.

Фото УНИАН

В частности, в рамках празднования Дня города во Львове состоялся Международный фестиваль духовых оркестров и мажореток "Королевский Лев".

Фото УНИАН
Фото УНИАН

Также 5 мая состоялся ретро-велозаезд "Батяры на роверах", участники которого выбрали дресс-код начала ХХ века.

Фото УНИАН
Фото УНИАН

К слову, все секреты туристического Львову читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

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Теги: #Львів#фоторепортаж УНИАН#фестиваль ретропогода во Львове