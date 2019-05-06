Львов отпраздновал День города в стиле ретро (фоторепортаж)

В 2019 году празднование выпало на 4-5 мая - Львов отметил свое 763-летие.

Один из самых популярных туристических городов Украины - Львов - в первые выходные мая празднует День города.

В 2019 году празднование выпало на 4-5 мая - Львов отметил свое 763-летие. Во всем городе было запланировано множество тематических мероприятий - ярмарки, концерты, конкурсы для музыкальных коллективов, тематические шествия и многое другое.

В частности, в рамках празднования Дня города во Львове состоялся Международный фестиваль духовых оркестров и мажореток "Королевский Лев".

Также 5 мая состоялся ретро-велозаезд "Батяры на роверах", участники которого выбрали дресс-код начала ХХ века.

К слову, все секреты туристического Львову читайте в большом материале УНИАН.Туризм.