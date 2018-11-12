В Колумбии бывшие повстанцы переквалифицировались в экстремальных экскурсоводов (фоторепортаж)

Вооруженная повстанческая организация ФАРК официально прекратила существование в 2016 году, поэтому некоторые ее бывшие бойцы нашли новое призвание - экстремальный туризм.

Бывшие бойцы повстанческой организации левого толка «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК) после ее роспуска в 2016 году нашли себе новое призвание, переквалифицировавшись в экскурсоводов, которые специализируются на экстремальном туризме.

Читайте такжеУдивительные места планеты: руины крепости Сигирия на Шри-Ланке (фоторепортаж)

В период своей активной деятельности подразделения ФАРК базировались в основном в юго-восточных провинциях страны, в джунглях подножия Анд, на около 20% территории Колумбии. Поэтому неудивительно, что ее бойцы обладали великолепными навыками выживания в экстремальных и диких условиях.

Именно эти свои умения они теперь и используют для помощи туристам, которые приезжают в страну на поиски экстремальных приключений. Теперь они сопровождают туристов во время рафтинга, походов сквозь джунгли и в горы, а также во время других экстремальных активностей, куда неподготовленному туристулучше не идти самому.

ФАРК была сформирована в 1960-х годах как военное крыло Коммунистической партии Колумбии. Сначала организация действительно выступала, как партизанское леворадикальное соединение, однако в 1980-х годах начала заниматься также наркоторговлей и похищением заложников. Из-за этого ряд стран мира, в частности, США, Канада, страны ЕС и многие латиноамериканские страны, относили ее к террористическим организациям.

Только в 2012 году тогдашний президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил, что колумбийское правительство занялось предварительными переговорами с ФАРК с целью добиться прекращения конфликта. После четырех лет дискуссий 26 сентября 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер ФАРК Родриго Лондоньо Эчеверри подписали мирное соглашение. Кстати, за это в 2016 году колумбийский президент получил Нобелевскую премию мира.

Ранее УНИАН.Туризм составил ТОП-10 умопомрачительных пешеходных маршрутов.