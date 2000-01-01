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Длина полного маршрута - 211 км, продолжительность похода — около 20 дней, перепад высот - от 800 м (деревня Бесисахар) до 5416 м (перевал Торонг-Ла).
Этот трек не был бы таким популярным, если бы не проходил через джунгли, минуя горы, водопады, просторы рисовых полей и сказочных деревень.
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Пешеходный маршрут проходит по очень живописным местам - вдоль чистой и относительно спокойной речки. Дальше путь движется по дну ледникового щита.
Обычно туристов сопровождают гиды - они знают, как обойти опасные места - ледопады, валящиеся с двух сторон, а также зыбучие пески. Маршрут проходит и мимо озера Tasersiaq — самого длинного в Гренландии.
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Северную, малонаселённую часть Швеции, где живут суровые оленеводы, государство определило как природоохранную зону. Так появились многочисленные национальные парки, в том числе и Сарек, который включает в себя 1 500 квадратных километров нетронутой красоты.
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Это один из самых красивых пеших маршрутов Новой Зеландии. Любителям активного отдыха предлагается уникальное путешествие по солнечным холмам Мальборо Саундс. Кроме густых-прегустых лесов, также удастся увидеть нереальной красоты фиорды и горный хребет.
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Храм Эль-Хазне, что переводится как «сокровищница», - вырубленное тысячелетие назад в скале на вершине утеса огромное строение шириной около 50 м и высотой более 45 м.
Ученые до сих пор ломают голову, как же он был построен. Подобная техника строительства подразумевала сооружение строительных лесов, но древесины в этих местах не было.