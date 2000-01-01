СТРАШНО КРАСИВО:

топ-10 головокружительных пешеходных маршрутов

В мире есть пешеходные маршруты, пройдя которые, ты уже не будешь прежним. Там тебя ждут моря, леса, животные, единение с природой, прозрение и сотни километров красоты.

УНИАН собрал самые интересные тропы со всех континентов, которые нужно пройти на своих двух, чтобы убедиться, что наша планета может удивить даже самых искушенных путешественников.
1
Путь через 88 храмов
[ Сикоку, Япония ]

На острове Сикоку вся прелесть древней Японии сохранилась в нетронутом виде. Поэтому по ведущей через весь остров дороге ходят не только паломники-буддисты в конических шляпах, но и туристы.
Паломническому маршруту хэнро более 1200 лет. Он проходит через 88 храмов, делая круг по острову Сикоку. Длина маршрута составляет 1130 км, и занимает 40 дней пешком. За время этой долгой прогулки можно увидеть 88 старинных буддистских храмов с самыми красивыми японскими садами.
Правда, время в пути можно сократить, если проехать целиком или частично на автобусе, поезде или автомобиле, хотя это будет нарушением сути старинного паломничества, задача которого – на 40 дней забыть о семье, работе и других составляющих мирской жизни. Ведь конечная цель паломничества – обрести понимание себя и переосмыслить свою жизнь.
В каждом из храмов Сикоку есть свои достопримечательности. Например, Кономинэдзи известен целебной водой, а в Умпэндзи есть сиденье в виде баклажана.
2
Пешеходный трек вокруг Аннапурны
[ Непал ]

«Трек вокруг Аннапурны» считается одним из самых живописных и самых популярных туристических маршрутов в мире. Ежегодно его проходят около 20 000 любителей горного туризма из разных стран.
Длина полного маршрута - 211 км, продолжительность похода — около 20 дней, перепад высот - от 800 м (деревня Бесисахар) до 5416 м (перевал Торонг-Ла).


Этот трек не был бы таким популярным, если бы не проходил через джунгли, минуя горы, водопады, просторы рисовых полей и сказочных деревень.
Как уверяют бывалые туристы, из путешествия горным массивом Аннапурна еще никто не возвращался прежним.

Ведь Непал - самые величественные горы на свете, самые глубокие в мире ущелья, затерянные в горах буддистские храмы, места силы и неисчерпаемой энергии.
3
Национальный парк Зайон
[ Колорадо, США ]

Зайон — нагромождение скал и каменных плато, изрезанных глубокими каньонами и причудливыми тоннелями. И все это окрашено в разные цвета: розовый, оранжевый, красный, изумрудный и голубой. В этом фантастическом месте сложно поверить, что ты на планете Земля.
Основной достопримечательностью является каньон Зайон, длиной 24 км и глубиной до 800 м, вымытый северным рукавом реки Вирджиния в песчаниках Навахо, окрашенных в рыжеватый и бронзовый цвет.

Особенностью каньона является то, что в отличие от других мест плато Колорадо, слои расположены не горизонтально, а под большим наклоном, связанным с геологическими напряжениями и изгибами, происшедшими перед подъемом плато.
Территория каньона изолирована от автомобилей, поэтому посмотреть марсианские ландшафты можно, пройдя по одному из многочисленных пешеходных маршрутов.

Вершина горы Лошадиное Ранчо, находящаяся на высоте 2660 м, является самой высокой точкой в парке Зайон. Самая нижняя точка – 1120 м – находится на подъеме Коул Питс Вош протяженностью 1500 м.
4
Полярный маршрут
[ Гренландия ]

Полярный маршрут также известен под названием «Маршрут Полярного круга». Это 160-километровая тропа вдоль побережья Гренландии стартует в городе Кангерлуссуак и проходит мимо второго по величине ледника в мире к одному из самых удаленных портов мира - Сисимуту.
Пешеходный маршрут проходит по очень живописным местам - вдоль чистой и относительно спокойной речки. Дальше путь движется по дну ледникового щита.

Обычно туристов сопровождают гиды - они знают, как обойти опасные места - ледопады, валящиеся с двух сторон, а также зыбучие пески. Маршрут проходит и мимо озера Tasersiaq — самого длинного в Гренландии.
Для любителей острых ощущений предлагается ночевка прямо на леднике с бонусом - утренней рыбалкой.
5
Лестница в небо
[ Гавайи ]

Тропа Хайку, или так называемая Лестница в небо, — культовый экстремальный маршрут из 4 000 ступеней на гавайском острове Оаху. Поход по маршруту – 35 км туда и обратно – регулярно упоминается в списках «лучшие маршруты для пешего туризма», а также «самые опасные».
Подъем на лестницу настолько крут, что удержать равновесие во время головокружительного восхождения под силу разве что опытным скалолазам.

Местные власти время от времени закрывают опасную достопримечательность, но желающих забраться на нее становится все больше.
Лестница была построена в 1942 году для нужд военных. По ней солдаты добирались до расположенных на вершине холма антенн. Они передавали сигналы подводным лодкам военно-морских сил США на большие расстояния – вплоть до Токийского залива у берегов Японии.

В 1987 году потребность в радиовышке исчезла – и лестница превратилась в культовый пешеходный маршрут, покорить который под силу путешественникам в отличной физической форме.
6
Национальный парк Сарек
[ Швеция ]

Лапония - как называют эти земли, - может похвастаться пейзажами сказочной красоты. Поближе познакомиться с ее дикой северной природой можно в национальном парке Сарек. Здесь путешественников ждут самые живописные пешеходные маршруты - высокие горы Швеции, реки, ледники, северное сияние и непередаваемое чувство свободы.
Северную, малонаселённую часть Швеции, где живут суровые оленеводы, государство определило как природоохранную зону. Так появились многочисленные национальные парки, в том числе и Сарек, который включает в себя 1 500 квадратных километров нетронутой красоты.
Парк Сарек известен как самый дикий национальный парк Швеции. Здесь проложен только один маршрут, который называется Королевская тропа. А все, что в сторону от тропы, - дикие места, где обитают местные животные. Если повезет, во время прохождения маршрута удастся увидеть лося. Если меньше повезет - медведя.
В парке Сарек находится восемь горных образований с высотой превышающей 2000 метров над уровнем моря. Именно эти горные вершины и являются основной целью приехавших сюда туристов.
7
Бухта «Залив огней»
[ Тасмания, Австралия ]

«Залив огней» получил свое название из-за необычного цвета прибрежных скал, покрытых ярко-оранжевым лишайником. Такие места не удастся увидеть больше нигде на планете.
Четырехдневный маршрут не отличается особой сложностью - не нужно взбираться вверх или преодолевать опасные места. Основной его фишкой является необычная местность. Путь проходит вдоль побережья с его нереально прекрасными видами, которые не встретишь больше нигде в мире: белый песок, огромные оранжевые валуны и лазурный океан.
Активный отдых в Заливе Огней привлекает любителей дайвинга, серфинга, каякинга и даже кемпинга. Прибрежный ландшафт здесь разнообразен: есть несколько уединенных пляжей, скалистых оврагов и каменистых выступов. А по всей береговой линий простираются густые леса, являющиеся частью двух заповедников.
8
Ликийская тропа
[ Турция ]

Газета The Sunday Times назвала Ликийскую тропу одним из 10 лучших пешеходных маршрутов мира. Она относительно простая и не требует никаких специальных навыков для прохождения. Имеет протяжность 509 км, которые не обязательно проходить полностью. Трек пролегает на территории древней Ликии, что находилась на юге Малой Азии - на полуострове между Анталией и Фетхие.
Ликийская тропа способна открыть природные чудеса Турции. Трек проложен по самым красивым местам тех краев: вдоль живописнейших скал, лазурных пляжей и пустынных бухт.
Отдельным пунктом этого туристического маршрута являются остановки в местах, где остались следы жителей античной Ликии, которые обитали здесь 3 тысячелетия назад.

Это и гробницы в скалах, и древнегреческие руины, которые в некоторых местах очень даже прилично сохранились, и другие наиболее значимые достопримечательности древней Ликии.
9
Тропа Королевы Шарлотты
[ Новая Зеландия ]

Тропа Королевы Шарлотты потребует 3-5 дней вашего времени, но взамен предложит невероятные пейзажи Новой Зеландии, которые можно лицезреть на протяжении 70 км от Корабельной пещеры до города Анакива.
Это один из самых красивых пеших маршрутов Новой Зеландии. Любителям активного отдыха предлагается уникальное путешествие по солнечным холмам Мальборо Саундс. Кроме густых-прегустых лесов, также удастся увидеть нереальной красоты фиорды и горный хребет.
Тропа королевы Шарлотты является одним из немногих треков в Новой Зеландии, открытых для любителей горного велосипеда. Если вы любите такой вид времяпровождения, стоит отправиться на остров в конце сезона.
Для тех же, кого интересует исключительно пеший туризм, нужно ориентироваться на разгар лета - на маршруте не будет ни одного велосипедиста. Их движение в этот период времени по тропе королевы Шарлотты запрещено.
10
Петра
[ Иордания ]

Организация ЮНЕСКО отнесла это творение древности к 7 новым чудесам света. Город Петра – и вправду удивительное сокровище, сокрытое за непроницаемым барьером из скалистых гор Иордании. Такое расположение позволило сохранить практически в первозданном виде оригинальную архитектуру города, к которому можно добраться, только пройдя длинный пеший путь по пустыне.
Говорят, что в целом мире не найдется ничего похожего на Петру. Высеченный в каменных стенах гор, розово-красный город полон таинственного очарования, он словно создан, чтобы вселять частичку чуда в каждого, кто решит его посетить.

Входом в этот древний город служит километровое, узкое и мрачное ущелье Сик. Его возвышающиеся стены скрывают от людских глаз само солнце. На выходе из этого туннеля в глаза бьет свет, и Петра встречает путников одной из своих жемчужин - храмом Эль-Хазне.
Храм Эль-Хазне, что переводится как «сокровищница», - вырубленное тысячелетие назад в скале на вершине утеса огромное строение шириной около 50 м и высотой более 45 м.

Ученые до сих пор ломают голову, как же он был построен. Подобная техника строительства подразумевала сооружение строительных лесов, но древесины в этих местах не было.
До уникального города можно добраться за неделю, пересекая огромные засушливые просторы Вади-Араба, гору Шарах через оазис и бедуинский лагерь. Возможно, именно такой трудный путь делает древний город столь желанным местом для посещения.
От видов города Петра захватывает дух днем, но не менее красочно это место ночью. Туристы, которые дожидаются заката солнца в таком особенном месте, с приходом темноты зажигают небесные фонарики. Это создает сказочную атмосферу.
Путешествия убедили миллионы людей в том, что наша планета прекрасна и необъятна. И каждое новое место - это отдельная страничка в вашем сердце. Если вы решитесь пройти по любому из этих 10 маршрутов, с которыми познакомились выше, будете вознаграждены опытом, который останется с вами на всю жизнь.
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Автор: Вероника Кордон