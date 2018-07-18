Названы лучшие «горные» виды на планете (фотоподборка)

16:39, 18 июля 2018
Фотоотчеты
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Switzerland's Alpine range
Switzerland's Alpine range /  © Фото nationalgeographic.com
Vestrahorn, Island
Vestrahorn, Island /  © Фото nationalgeographic.com
Stellisee Lake in Switzerland
Stellisee Lake in Switzerland /  © Фото nationalgeographic.com
Bromo Caldera, Java, Indonesia
Bromo Caldera, Java, Indonesia /  © Фото nationalgeographic.com
Longyearbyen, Svalbard, Norway
Longyearbyen, Svalbard, Norway /  © Фото nationalgeographic.com
Yamagata, Japan
Yamagata, Japan /  © Фото nationalgeographic.com
Tre Cime di Lavaredo, Italy
Tre Cime di Lavaredo, Italy /  © Фото nationalgeographic.com
Austvågøya in Norway's Lofoten archipelago
Austvågøya in Norway's Lofoten archipelago /  © Фото nationalgeographic.com
Careers at Patagonia, USA
Careers at Patagonia, USA /  © Фото nationalgeographic.com
Gua Paka, Sabah, Malaysia
Gua Paka, Sabah, Malaysia /  © Фото nationalgeographic.com
Canadian Rockies in Jasper National Park, Canada
Canadian Rockies in Jasper National Park, Canada /  © Фото nationalgeographic.com
South Tyrol, Austria
South Tyrol, Austria /  © Фото nationalgeographic.com
Moraine Lake in Canadian Rockies, Banff National Park, Canada
Moraine Lake in Canadian Rockies, Banff National Park, Canada /  © Фото nationalgeographic.com
Lofoten Islands, Norway
Lofoten Islands, Norway /  © Фото nationalgeographic.com
Mt. Sharidake, Japan
Mt. Sharidake, Japan /  © Фото nationalgeographic.com
Aurland, Norway
Aurland, Norway /  © Фото nationalgeographic.com
Mount Fuj, Japan
Mount Fuj, Japan /  © Фото nationalgeographic.com
Trentino-Alto Adige, Italy
Trentino-Alto Adige, Italy /  © Фото nationalgeographic.com

Специализированное издание National Geographic опубликовало подборку лучших видов в горной местности, за которыми стоит отправиться туристам за фото и впечатлениями.

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Список был составлен на основании фотографий-участников ежегодного конкурса National Geographic Travel Photographer Of The Year Contest.

Отметим, что больше всего в списке оказалось альпийских видов - Швейцария, Италия и Австрия, а также норвежских красот. Также в список попали горные виды из Японии, Индонезии, США, Исландии и других стран.

Отметим, за красивыми видами гор не обязательно ехать в далекие края - Украинские Карпаты тоже бывают очень даже живописны.

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Теги: #Альпы#горы#фотоподборка#пейзажи