Названы лучшие «горные» виды на планете (фотоподборка)

Список был составлен на основании фотографий-участников ежегодного конкурса National Geographic Travel Photographer Of The Year Contest.

Специализированное издание National Geographic опубликовало подборку лучших видов в горной местности, за которыми стоит отправиться туристам за фото и впечатлениями.

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Список был составлен на основании фотографий-участников ежегодного конкурса National Geographic Travel Photographer Of The Year Contest.

Отметим, что больше всего в списке оказалось альпийских видов - Швейцария, Италия и Австрия, а также норвежских красот. Также в список попали горные виды из Японии, Индонезии, США, Исландии и других стран.

Отметим, за красивыми видами гор не обязательно ехать в далекие края - Украинские Карпаты тоже бывают очень даже живописны.