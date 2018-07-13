Подножие итальянских Апеннин укрылось пестрым ковром из полевых цветов (фоторепортаж)

Ежегодно эти поля, выглядящие словно живые картины импрессионистов, привлекают многочисленных туристов со всего мира.

У подножия Апеннинских гор возле итальянского городка Кастеллуччо ди Норча в полном разгаре цветение полевых цветов.

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Ежегодно понаблюдать за этим завораживающим зрелищем, где словно оживают картины импрессионистов, сюда приезжают многочисленные туристы со всех уголков мира.

Итальянцы называют это бурное цветение полевых цветов La Fioritura. Первые цветы здесь появляются еще в мае, однако в июле цветение достигает своего апогея.

Интересным фактом является то, что поля засеваются естественным путем, без вмешательства человека, а потому каждый год эти красочные пейзажи выглядят иначе.

Как рассказывал УНИАН.Туризм, ранее также были опубликованы невероятные фото Млечного пути над пляжем на итальянском острове Сардиния.