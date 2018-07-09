Опубликованы невероятные фото Млечного пути над Сардинией

Кроме Млечного пути на фото можно увидеть остатки нураги - типичных для этой местности мегалитических башен из камня.

Фотосервис Reuters опубликовал невероятные фото Млечного пути над пляжем на итальянском острове Сардиния.

Фотографии были сделаны в ночь на 9 июля. На одной из них, в частности, кроме Млечного пути можно увидеть остатки нураги - типичных для этой местности мегалитических башен из камня.

Читайте такжеНазваны самые недооцененные туристические направления Средиземноморья

Отметим, остров Сардиния, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря, и входит в состав Италии в качестве автономного региона.

Самой популярной курортной зоной на острове Сардиния является Изумрудный Берег (Коста Смеральда) на северном побережье, а самыми интересными с познавательной точки зрения здесь являются архитектурные памятники разных эпох: доисторические нураги и «могилы гигантов», некрополи финикийцев, амфитеатры и термы римлян, башни и крепости пизанцев и генуэзцев, романские церкви, готические и барочные соборы, а также ряд музеев. Кроме того, в городке Оргозоло на востоке острова е расположены немало расписанных картинами домов, которые местные называют «муралес», всего свыше 300 единиц.

Ранее УНИАН.Туризм рассказывал, как серферы со всего мира съезжаются на португальский пляж с высокими волнами.