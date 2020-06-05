Во Вьетнаме открыли отель, покрытый золотом внутри и снаружи (видео)

Строительство 25-этажного здания Dolce Hanoi Golden Lake заняло более десяти лет.

Во Вьетнаме открыли первый в мире отель, отделанный снаружи и внутри 24-каратным золотом.

Об этом сообщает Vietnam Insider.

Строительство 25-этажного здания Dolce Hanoi Golden Lake, которое расположено в центре Ханоя, заняло более десяти лет. Первых посетителей отель принял в июне этого года.

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Стены здания площадью 5000 квадратных метров облицованы керамической плиткой из Японии, покрытой настоящим золотом.

342 номера шестизвездочного отеля оборудованы позолоченной сантехникой, мебелью, посудой, а на крыше здания располагается золотой бассейн. Стоимость номера составляет от 250 долларов в сутки.

Золото для оформления интерьеров ранее использовалось также в дубайском отеле Burj Al-Arab, Trump International Hotel в Лас-Вегасе и Emirates Palace в Абу-Даби.

Как сообщал УНИАН, вьетнамский Хошимин попал в тройку лучших городов мира для переезда эмигрантам.

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