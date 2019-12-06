Названы лучшие и худшие города мира для переезда

Лучшим городом для перезда опрошенные экспаты назвали Тайбэй, а худшим - Эль-Кувейт.

Международные эксперты назвали лучшие и худшие города мира для переезда в качестве эмигранта, отдав первые строчки азиатским городам. Украинские города в рейтинге не учитывались.

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Согласно новому рейтингу Expat City Ranking 2019, в рамках которого было проанализировано 82 города по всему миру, лучшим городом для экспатов второй год подряд стал Тайбэй (Тайвань). Высокое место тайваньской столицы в рейтинге эксперты объясняют тем, что здесь все критерии опроса находятся примерно на одинаковом высоком уровне. В частности, экспаты в Тайбэе высоко оценили город за качество жизни и местный транспорт, большинство из них довольны системой здравоохранения в городе. Кроме того, 96% экспатов заявили, что чувствуют себя в безопасности в Тайбэе.

Стоит отметить, что первые четыре строчки рейтинга достались городам Азии, также в первую десятку попали сразу два швейцарских города.

Топ-10 лучших городов для переезда в качестве эмигранта

1. Тайбэй, Тайвань

2. Куала-Лумпур, Малайзия

3. Хошимин, Вьетнам

4. Сингапур

5. Монреаль, Канада

6. Лиссабон, Португалия

7. Барселона, Испания

8. Цуг, Швейцария

9. Гаага, Нидерланды

10. Базель, Швейцария

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При этом в список худших для переезда городов попали сразу три города США и два Италии. Худшим для переезда экспаты определили Кувейт – несмотря на то, что в оценке финансового состояния город оказался на 7 позиции среди лучших, другие факторы, включая очень дорогую стоимость жилья и других услуг, сложности в адаптации (в т.ч. дискриминацию), опустили город на дно рейтинга. В случае с Римом и Миланом респонденты отмечали такие факторы, как нехватка возможностей для поиска работы и построения собственного бизнеса, высокие налоги, бюрократия, общее состояние инфраструктуры и так далее. В то же время в случае с американскими городами, большинство опрошенных отметили легкость в адаптации, однако также указали на то, что здесь практически невозможно позволить себе жилье.

Топ-10 худших городов для переезда в качестве эмигранта

73. Янгон, Мьянма

74. Нью-Йорк, США

75. Лима, Перу

76. Лос-Анджелес, США

77. Сан-Франциско, США

78. Париж, Франция

79. Лагос, Нигерия

80. Милан, Италия

81. Рим, Италия

82. Эль-Кувейт, Кувейт

В опросе Expat Insider 2019 принимали участие более 20 000 участников-экспатов (граждан, переехавших в другую страну), которых попросили оценить более 25 различных аспектов городской жизни за рубежом по шкале от одного до семи основываясь на личном опыте. Среди прочего, респонденты должны были оценить качество и стоимость жизни в городе, перспективы для поиска работы и построения карьеры, наличие жилья, лояльность местного населения к приезжим, возможности для интеграции иностранцев, возможности для досуга и прочее.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее компания Euromonitor International опубликовала рейтинг самых популярных туристических городов 2019 года.